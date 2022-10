McLaren verbreekt pitstoprecord in Mexico

De snelste pitstop werd in Mexico op verrassende wijze niet verricht door het team van Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal heerst dit seizoen niet alleen op de baan, men is ook snel in de pitlane. In Mexico werden ze echter vernederd door het team van McLaren.

De Britse renstal verbrak op het Autodromo Hermanos Rodriguez alle records van het huidige seizoen. Het pitcrew van McLaren wisselde de banden van Daniel Ricciardo namelijk in 1,98 seconden, het was de snelste tijd van het jaar. Ook de pitstop van Lando Norris werd extreem snel uitgevoerd, de Brit keer een setje nieuwe banden in 2,29 seconden. Ferrari maakte de top drie compleet door Charles Leclerc binnen 2,34 te voorzien van nieuw rubber.

Spectacular stuff from @McLarenF1 in the #MexicoGP! A 1.98-second #DHLFastestPitStop is a new 2022 record which also helps @danielricciardo to fight his way up to P7. The team also registers the second-fastest stop of the race.#F1 #DHLF1 #DHL pic.twitter.com/83eRLGV78k