Gasly wil actie tegen respectloze fans in paddock

Pierre Gasly vindt dat coureurs beter beschermd moeten worden tegen respectloze fans die in de paddock lopen. Zo werd tot tweemaal toe in korte tijd zijn tas geopend waarin waardevolle eigendommen inzaten en wandelen ongevraagde gasten zomaar in de garages. Ook merkt de AlphaTauri-coureur dat door drukte coureurs minder bewegingsvrijheid hebben.

"Het is prima dat mensen toegelaten worden, maar het is waar dat ik soms het gevoel heb dat sommige gasten niet echt onze persoonlijke ruimte respecteren", zegt Gasly tegen RaceFans. "Mensen komen voor de kwalificatie in de garages en vragen om foto’s terwijl zij niet eens van ons team zijn."

Liefhebbers doen er alles voor om een persoonlijke glimp op te vangen van de rijders. Gasly merkt dat ook en blijft hierdoor wat meer op afstand. "We werken hier en natuurlijk willen we de fans de tijd geven als het kan", vervolgt de eenmalig Grand Prix-winnaar. "Maar dit weekend durfde ik niet uit het ons verblijf te komen omdat je gewoon weet dat je opgejaagd wordt en dan wordt het soms best hectisch."

Bescherming

Dat fans aan de eigendommen van hem zitten. "Deze was geopend en ik voelde het niet eens. Ik was het niet en mijn manager ook niet. Toen hij het zag, deed hij de tas meteen dicht. Hetzelfde gebeurde ook in Austin toen ik de paddock verliet."

Als de situatie niet verandert dan oppert de Fransman voor een bepaalde vorm van veiligheid. "Misschien is er iets dat we kunnen doen."

Fans verbannen of vermijden is niet wat Gasly uiteindelijk wil. "Het is fantastisch om te zien dat kinderen en volwassenen ervan genieten, maar misschien moeten we een manier vinden om aan ze uit te leggen waar ze ons kunnen bereiken en om ons de ruimte geven."