Vettel grapt over slechte performance: "Als je grip vindt, breng hem naar onze garage!"

Sebastian Vettel was bezig met een opmars in de afgelopen paar raceweekenden. In de Mexicaanse kwalificatie kwam hij gisteren niet vooruit. Hij start vandaag slechts als zestiende maar de viervoudig wereldkampioen blijft lachen en grapt dan ook over zijn groter tekort aan grip in Mexico.

Vettel was bezig met een enorm teleurstellende kwalificatie op het Autodromo Hermanos Rodriguez. De Duitse Aston Martin-coureur liep het tweede gedeelte van de kwalificatie op een haar na mis. Vettel noteerde exact dezelfde tijd als zijn vriend Haas-coureur Mick Schumacher. Vettel start naast Schumacher op de achtste startrij en hij moet goed voor de dag komen om punten te scoren.

Vettel kon amper grip vinden op het Autodromo Hermanos Rodriguez. De Duister wist verder niet waarom zijn Aston Martin zo slecht voor de dag kwam. Vettel kan wel blijven lachen en werd na de kwalificatie geciteerd door Motorsportweek: "Nee we hebben het antwoord nog niet gevonden maar we blijven zoeken. Als je grip vindt, breng het dan naar onze garage! Voor een of andere reden is hij ontsnapt! Dus we moeten gaan proberen hem terug te vinden."