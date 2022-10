Leclerc voorspelt een nachtmerrie-race als motorproblemen aanhouden

Charles Leclerc staat vandaag voor een lastige klus op het Autodromo Hermanos Rodriguez. De Monegaskische Ferrari-coureur had een lastige kwalificatie en start vandaag vanaf de zevende plaats. Leclerc hoopt dat de problemen met zijn Ferrari snel verleden tijd zijn, anders voorziet hij een helse race.

Leclerc leek mee te kunnen gaan doen in de strijd om de pole position. De Monegask was redelijk snel en de Ferrari leek de pace van de Red Bulls en de Mercedessen te kunnen matchen. In het derde kwalificatiedeel bleek niets minder waar te zijn en kwam Lecerc er niet aan te pas. Na afloop liet hij weten dat er problemen waren met zijn Power Unit waardoor hij niet kon meedoen in de strijd om de pole.

Voor Leclerc is het dan ook van belang dat alles vandaag in de Grand Prix naar behoren werkt. De Monegask vreest anders voor een afgang. Na de kwalificatie legde hij deze zaak uit tegenover RaceFans: "Als ik nog steeds dezelfde problemen ervaar in de kwalificatie, dan wordt de race echt een nachtmerrie. Ik hoop dus dat we dit kunnen fixen. Ik had wel het gevoe dat het bandenmanagement in VT2 en vooral VT3 goed was. Of we last krijgen van oververhitting hangt af van het weer dat we gaan krijgen."