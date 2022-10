Bottas verrrast met P6 en split Ferrari's : ''We hebben een goede kwalificatie gehad''

Op de zesde startpositie voor zondag staat verrassend Valterri Bottas met zijn Alfa Romeo. De Fin splitte beide Ferrari's tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico. De tienvoudig Grand Prix-winnaar was na afloop van de sessie zeer tevreden en verklaarde deze topprestatie.



''We hebben een hele goede kwalificatie gehad, bovenop een weekend waarin we constant in de top tien hebben gestaan'', begon Bottas op de officiële website van Alfa Romeo. ''Het is een goed resultaat voor zondag en ik ben persoonlijk blij dat ik aan het einde van Q3 de beste ronde van het hele weekend heb gereden als het er toe deed.''



Bottas behaalde in de drie vrije trainigen een zevende, achtste en negende tijd. Doorgaan naar Q3 zat dus deels al in de lijn der verwachting. ''De auto was vanaf het begin goed, we hoefden alleen maar de afstelling te verfijnen om nog meer prestaties te verkrijgen. De lay-out van de baan hielp wel, met langzame bochten die echt goed voor ons werken.''



Alfa Romeo is in een harde strijd verwikkeld met AlphaTauri, Aston Martin en Haas F1 om de zesde plek bij de constructeurs. Voor Bottas en zijn team een perfecte gelegenheid om toe te slaan vanaf de zesde startplaats ''Ik ben optimistisch voor zondag. We hebben punten nodig voor onze strijd in het kampioenschap en we bevinden ons in een uitstekende positie om een ​​goed gevecht te hebben. Het is F1, dus alles kan gebeuren, maar we staan ​​bovenaan en dat is waar het om gaat."