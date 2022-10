Aston Martin feliciteert jarige Lance Stroll in Mexico

Het team van Aston Martin hoopt dit weekend een goede score te kunnen neerzetten. In de afgelopen wekend kwam de Britse renstal immers aardig voor de dag. Aston Martin hoopt vandaag niet alleen op een sterke kwalificatie, men denkt ook aan de jarige job Lance Stroll.

De Canadees viert vandaag in Mexico-Stad namelijk zijn 24ste verjaardag. Stroll hoopt zichzelf vanzelfsprekend te kunnen trakteren op een goed resultaat in de kwalificatie van later vanavond. De Canadese coureur, en zoon van teameigenaar Lawrence Stroll, is bezig met een matig seizoen en staat slechts op de vijftiende plaats met in totaal 13 WK-punten.

The birthday boy, @lance_stroll. 🎉



From all of us trackside and back at base, we hope you have a great weekend!



Send #LS18 your special birthday messages below using #HappyBirthdayLance. pic.twitter.com/dpPfVuFd0A