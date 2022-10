Ferrari kritisch op straf Red Bull: "Dan krijg je het effect dat ze het geld elders uitgeven"

Gisteren ontving het team van Red Bull Racing hun straf voor het overschrijden van de budgetcap in 2021. De FIA heeft besloten dat Red Bull een boete van zeven miljoen dollar moet betalen en dat ze minder tijd in de windtunnel krijgen. Bij Ferrari zijn ze niet bepaald tevreden met de straf.

De rel omtrent het overschrijden van de budgetcap door Red Bull Racing hield de sport de afgelopen weken stevig in zijn greep. Vanzelfsprekend hadden de concurrerende renstallen hun mening al snel klaar liggen, vrijwel elk team was van mening dat er een zeer sterke straf moest volgen. De uitgedeelde straf viel dan ook niet bij iedereen even goed.

Aanzienlijk bedrag

Red Bull bleek de budgetcap in 2021 te hebben overschreden met ongeveer 1,8 miljoen euro. Dit wordt gezien als een minimale overschrijding en de straf is dan ook niet zo hoog als de concurrentie wenste. Ook Laurent Mekies, de sportief directeur van Ferrari, is kritisch bij Sky Italia: "In de afgelopen weken is veel gesproken over wat een team kan doen met een paar miljoen extra. Dit is een aanzienlijk bedrag. Wij denken dat dit ongeveer een paar tienden per ronde waard is. Het is dus logisch om te denken dat dit invloed had op races en misschien zelfs het kampioenschap."

Impact

Het feit dat Red Bull tien procent minder tijd mag besteden in de windtunnel steekt ook bij Ferrari. Mekies: "We zijn om twee redenen niet blij met deze straf. We begrijpen niet hoe die vermindering overeenkomt met dezelfde rondetijd die wij noemden. Aangezien de straf geen beperking op de budgetcap kent, krijg je het effect dat ze het geld elders uitgeven. Ze hebben bijvoorbeeld de vrijheid om het geld te gebruiken om het gewicht van de auto te verlagen en wie wat nog meer. Onze zorg is dat de combinatie van deze factoren ervoor gaan zorgen dat de impact van de straf beperkt is."