Marko hekelt teams met veel details over budgetcapzaak

Het team van Red Bull Racing ontving gisteren hun langverwachte straf voor de budgetcap-overschrijding. De renstal krijgt een boete van 7 miljoen dollar en verminderde tijd in de windtunnel. Helmut Marko legt zich neer bij de strafmaat maar is tevens nog steeds boos over het feit dat andere teams al heel vroeg veel informatie hadden over de zaak.

De budgetcapzaak hield de Formule 1-wereld geruime tijd in zijn greep. Gisteren kwam de rel ten einde en ging Red Bull dus akkoord met de straf. De Oostenrijkse renstal gaf zijn fouten toe maar was zich tevens geruime tijd niet bewust van de overtreding. Het zorgde in de afgelopen weken voor de nodige verwarring en onrust.

Nieuwe regels

Red Bull-adviseur Helmut Marko was in de voorgaande weken zeer fel over de zaak. De Oostenrijker legt de ingewikkelde zaak dan nu ook uit bij de Duitse tak van Sky Sports: "We hadden berekend dat we een veiligheid hadden opgebouwd van zo'n drie miljoen waarbij we dachten dat er niets kon gebeuren. Dat was dus niet het geval. Er bleef 400.000 over op het eind. Misschien komt dat ook door het feit dat de regels nieuw zijn. We hadden onze mening nog niet klaar. We lieten het checken door goede accountants, ze zeiden allemaal dat er niets aan de hand was."

Details

Marko heeft zich inmiddels neergelegd bij de uitkomst van de zaak. De Oostenrijker is nog steeds kwaad over het gedrag van andere teams. Marko is immers nog niet vergeten dat andere teams, waaronder Mercedes, al zeer vroeg over veel informatie beschikten. Marko is er fel over: "Het kan niet zo zijn dat er twee teams zijn die publiekelijk naar buiten kwamen met details voordat wij dat wisten."