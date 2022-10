Contractverlenging Hamilton is geen goed nieuws voor Ricciardo

Lewis Hamilton zegt dat hij zeker een nieuw contract met Mercedes zal ondertekenen om ook na 2023 in de Formule 1 te blijven racen. Teambaas Toto Wolff deed onlangs een soortgelijke bewering, wat suggereert dat de 37-jarige zevenvoudig wereldkampioen in staat is om tot ver in de veertig te racen.

Hamilton zei dat hij het goed kan vinden met viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel, die op 35-jarige leeftijd heeft besloten om aan het einde van het jaar met pensioen te gaan uit de Formule 1. De Brit: "Seb en ik zitten gewoon op een ander pad in het leven. Rijd ik dan nog voorbij de veertig? Misschien. Maar Mercedes en ik gaan het contract zeker verlengen. Over twee maanden gaan we aan tafel."

Nu George Russell volledig ingeburgerd is in de tweede Mercedes, kan het nieuws van Hamilton worden gezien als een klap voor Daniel Ricciardo. Er wordt beweert dat de enige reden waarom de 33-jarige Australiër overweegt om volgend jaar een reserverol bij Mercedes te nemen, is in de hoop dat Hamilton daarna met pensioen gaat.

Ricciardo ontkende dat in Mexico: "De waarheid is dat ik wil dat Lewis in de sport blijft. Hij is een van de beste die het ooit in de F1 heeft gereden en ik denk dat het leuk is om met hem te concurreren, wiel aan wiel met hem te rijden."