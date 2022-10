'Mercedes gaat nieuwe W14 radicaal veranderen'

Het basisconcept van de Formule 1-auto van Mercedes zal voor 2023 een fundamentele verandering ondergaan, zo heeft teambaas Toto Wolff toegegeven. Voor het eerste jaar van de ingrijpende nieuwe aerodynamische regels met grondeffect, kwamen de voormalig kampioenen naar voren met een zichtbaar drastische 'no sidepod' filosofie.

Die bleef echter duidelijk achter Red Bull en Ferrari gedurende het hele seizoen, en ondanks een laatste upgradepakket dat in Austin werd onthuld, was het prestatietekort nog steeds aanwezig. Lewis Hamilton gaf aan waar het aan schort: "Met DRS zijn de Red Bulls 35 km/u sneller dan wij. Zelfs zonder DRS denk ik dat ze nog steeds zo'n 8 km/u sneller zijn dan ons. We verliezen veel tijd op het rechte stuk, waarschijnlijk vier tienden per ronde. Dus we hebben wat verbeteringen te maken voor de auto van volgend jaar."

Teambaas Toto Wolff zegt dat die verbeteringen aanzienlijk zullen zijn, ook al is het nog niet duidelijk of het 'no sidepods'-concept zal worden geschrapt. Wolff licht toe: "Het DNA van de auto gaat volgend jaar veranderen, dat is duidelijk. Het betekent niet per se dat ons chassis er heel anders uit gaat zien. Maar zeker wat deel uitmaakt van het DNA van de auto, de architectuur van de auto, zal voor volgend jaar veranderen."

Windtunnel

Voortdurende ontwikkeling volgend jaar kan ook van cruciaal belang zijn voor het herstel van Mercedes, waarbij Wolff uitlegt hoe de regels zijn ontworpen om dominantie door één team te voorkomen. "De hele eerste helft van 2022 hadden we 7 procent minder windtunneltijd dan de 18 maanden daarvoor van Red Bull, en veel minder dan Ferrari. Nu draait het de andere kant op", zei hij.

"Vergeleken met Red Bull zullen we 14 procent meer hebben als we als derde eindigen, dus dat is in de loop van de tijd precies waar de reglementen voor zijn ontworpen - om ons het potentieel te geven om het voordeel eruit te halen, om het terug te krijgen."

Ook van cruciaal belang kan de FIA-sanctie van Red Bull zijn voor de overschrijding van het budgetplafond voor 2021, waarbij veel insiders een hoge boete voorspellen, maar ook een vermindering van 25 procent op het gebruik van de windtunnel.