Lawson rijdt VT1 voor AlphaTauri in Mexico

Ook het team van AlphaTauri zet aankomend weekend in Mexico ook een rookie in tijdens de eerste vrije training. De Italiaanse renstal zet dit weekend namelijk Liam Lawson in tijdens de eerste sessie op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad. Het wordt de tweede training van het jaar voor Lawson.

De Nieuw-Zeelander kwam eerder dit seizoen ook al in actie tijdens de eerste vrije training in het Belgische Grand Prix-weekend. Lawson is onderdeel van het Red Bull Junior Team en rijdt dit jaar in de Formule 2. Alle teams zijn dit seizoen verplicht om minimaal twee keer een rookie in te zetten tijdens een vrije training. Aankomend weekend komt ook Jack Doohan in actie bij Alpine. Lawson rijdt vrijdag in de auto van Yuki Tsunoda.