Perez verricht demorun in geboortestad

Aankomend weekend staat de Mexicaanse Grand Prix in Mexico-Stad op het programma. Voor Sergio Perez wordt het een bijzonder weekend aangezien de Red Bull Racing-coureur dit weekend een thuisrace rijdt. Gisteren mocht Perez al in actie komen tijdens een bijzondere demorun door de straten van zijn thuisstad.

De demorun van Perez werd al enige tijd geleden aangekondigd door Red Bull. Perez kwam gisteren dan ook in actie tijdens een demorun in zijn geboortestad Guadalajara. Perez bestuurde een oudere Red Bull-bolide alvorens hij naar de mensenmassa kon zwaaien. De Mexicaan hoopt aankomend weekend in Mexico-Stad voor het eerst de zege te grijpen voor zijn eigen publiek.