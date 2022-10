Verstappen nadert Senna na Amerikaanse zege

Max Verstappen won afgelopen weekend alweer zijn dertiende Grand Prix van het seizoen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kwam daarmee op gelijke hoogte met het record van Sebastian Vettel en Michael Schumacher. Verstappen naderde met zijn zege nog een legendarische naam in de recordboeken van de Formule 1.

Verstappen won in Austin namelijk zijn 33ste Grand Prix uit zijn loopbaan. Daarmee nam hij afstand van Fernando Alonso, de Spanjaard staak namelijk op 32 zeges. Verstappen nadert nu Ayrton Senna. De legendarische Braziliaan boekte in zijn loopbaan 41 zeges, met nog drie races in 2022 kan Verstappen nog verder in de buurt komen. Verstappen staat nu op de zesde plaats van coureurs met de meeste zeges ooit.