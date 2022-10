Marko zag aanwezigheid Hamilton als bron van motivatie

Max Verstappen won afgelopen weekend de Amerikaanse Grand Prix. De Nederlander kreeg het zeker niet cadeau en in de laatste rondjes moest hij afrekenen met Lewis Hamilton. Helmut Marko vond dat zeker niet erg en grapt zelfs dat de aanwezigheid van een Mercedes helpt bij de motivatie.

Verstappen viel na zijn mislukte pitstop ver terug en hij moest de nodige auto's inhalen om alsnog met de zege aan de haal te gaan. De Nederlandse coureur slaagde in zijn opdracht en moest in de slotronden afrekenen met zijn voormalige titelrivaal Lewis Hamilton. Verstappen kwam de Brit relatief makkelijk voorbij en mocht dus voor de dertiende keer dit seizoen juichen.

Motiverend

Door de zege van Verstappen werd Red Bull Racing constructeurskampioen. Tevens won Verstappen in het weekend waarin Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz overleed. Teamadviseur Helmut Marko sprak zich uit bij ORF: "We wisten gewoon dat we wilden winnen. Dat is natuurlijk om die verdrietige zaterdag te vergeten. Het werkt natuurlijk ook heel motiverend als er ineens een Mercedes vooraan rijdt!"

Wheelgun

Marko was in een goede bui en hij kon het dan ook niet laten om een grapje te maken over de mislukte pitstop van Verstappen. De uiteindelijke racewinnaar stond veel te lang stil door een probleem met de wheelgun. Marko: "De wheelgun deed het niet. Waarom niet? Ik heb geen idee, we moeten dat gaan uitzoeken. Of we moeten zeggen dat we op die manier de race wat spannender wilden maken."