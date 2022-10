'George Russell is vertrouwen in Mercedes kwijt'

George Russell worstelde de afgelopen races met de Mercedes uit 2022 en kreeg zondag de woede van Carlos Sainz op zijn hals door de Ferrari aan te tikken in de eerste bocht van de Amerikaanse Grand Prix. Sainz begon op pole position maar moest door de botsing met Russell in de eerste ronde zijn auto in de pits parkeren waardoor hij nul punten wist te scoren.

De laatste races lijkt het erop dat Mercedes diverse upgrades heeft gebracht aan de W13, die in het voordeel zijn van Lewis Hamilton. Russell is duidelijk in mindere vorm en heeft moeite om de juiste snelheid te vinden. Teambaas Toto Wolff zegt zelfs dat hij het vertrouwen in de Mercedes kwijt is.

Wolff: "George heeft geen vertrouwen meer in de auto. Het is te onvoorspelbaar voor hem, te lastig in verschillende omstandigheden, te gevoelig voor wind. Daarom haalt hij er niet alles meer uit."

"Maar over het algemeen zijn we dichterbij Red Bull gekomen. De update op onze auto werkte en met wat geluk hadden we kunnen winnen. We zetten kleine stappen, maar het brengt ons dichterbij Red Bull."