Gemende gevoelens bij Red Bull: "We vieren dit op een manier zoals Dietrich zou willen"

Het team van Red Bull Racing kroonde zich gisteren in Austin tot constructeurskampioen. Max Verstappen schreef de race op zijn naam nadat hij zich terug moest vechten vanwege een mislukte pitstop. Verstappen won dus toch en beloonde zijn team met de titel in het weekend van de dood van Dietrich Mateschitz.

De constructeurstitel van Red Bull Racing leek voorafgaand de Amerikaanse Grand Prix een no-brainer te zijn. Bij een zege van het team was de titel al binnen. Verstappen bezorgde het team dus de zege in het weekend waarin Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz het leven liet. De titel was dan ook een eerbetoon aan de Oostenrijkse eigenaar.

Na afloop van de race waren de emoties en de vreugde groot bij Red Bull Racing. Het team vierde een feestje met een zwart randje en sportief directeur Jonathan Wheatley sprak zich uit bij Viaplay: "Het is moeilijk om dit met woorden te omschrijven om eerlijk te zijn. We hebben nu echt gemixte gevoelens. Dit is fantastisch, we gaan dit vieren op een manier zoals Dietrich zou willen. Dit was een titel op een fantastische manier. We hebben het op een moeilijke manier gedaan, dat zou hij ook leuk vinden."