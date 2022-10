Bottas behaalt weer eens Q3: "In top tien komen was het doel"

De laatste keer dat Valtteri Bottas Q3 bereikte was vlak voor de zomerstop bij de Grand Prix van Hongarije. De Fin in dienst van Alfa Romeo hoopte in de kwalificatie van zaterdag in Austin dat weer eens te behalen en zo geschiedde.

"In de top tien komen was het doel van vandaag, en dat hebben we gehaald. We wisten dat de upgrades die we voor dit weekend brachten ons een boost zouden geven en er was slechts een kleine prestatieverbetering nodig om ons terug te brengen naar Q3."

Bottas weet dat hij op de startgrid een paar plekken naar voren schuift door gridstraffen van anderen. "Ik denk dat ik op de zevende plaats zou kunnen staan ​​als alle straffen zijn toegepast. Dat is echt goed en het zal helpen bij ons doel voor zondag, namelijk punten scoren."

Alfa Romeo is nog in gevecht met Aston Martin, AlphaTauri en Haas om P6 in het teamklassement en Bottas snapt dit een belangrijke mogelijkheid is om de zesde positie vast te houden. "We moeten scoren om ons te helpen in de strijd in het kampioenschap, wat heel belangrijk voor ons is. We boeken vooruitgang, nu moeten we ons concentreren op onze eigen race, het goed doen en wat punten mee naar huis nemen", sloot de Fin strijdvaardig af.