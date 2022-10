Wisselende blijdschap bij Mercedes-rijders na behalen tweede startrij

Mercedes deed niet mee om poleposition, maar kan door gridstraffen van Charles Leclerc en Sergio Pérez wel mikken op een podium. Lewis Hamilton en George Russell schuiven allebei twee plekken op en beginnen op P3 en P4.

Hamilton was een tikkeltje teleurgesteld na de zaterdag. "Het was een zeer moeilijke kwalificatiesessie. Ik voelde me het hele weekend zo optimistisch: de auto voelde goed aan en iedereen in de fabriek werkte zo hard om de upgrade te brengen, dus ik had goede hoop dat we veel dichterbij zouden komen dan we nu zijn."

De zevenvoudig wereldkampioen zocht naar een verklaring. "Toen we eenmaal bij de kwalificatie waren, weet ik niet of het komt doordat de temperatuur is gedaald of doordat de wind is toegenomen, maar ik had een handvol aan de auto plotseling en dat maakte het moeilijk om de ronden samen te stellen, vooral in de laatste sector."

Of Hamilton de Red Bull van Max Verstappen en de Ferrari van Carlos Sainz kan aanvallen, is nog maar de vraag. "Als ik naar de race kijk, denk ik dat we de auto's voor ons misschien kunnen bijhouden, vooral door de bochten, maar ze hebben gewoon meer basissnelheid dan wij. We pushen nog steeds hard, dus het is frustrerend om dat gat naar pole niet te dichten, maar we zullen morgen alles geven wat we hebben."

Teamgenoot Russell zat maar een paar honderdsten van de tijd van Hamilton vandaan. Toch is de jonge Brit blij met het resultaat. "Het was een moeilijk weekend voor mij en ik zat in alle andere sessies niet op mijn tempo, dus ik ben blij dat ik in een meer normale positie zit voor de kwalificatie."

In tegenstelling tot Hamilton vond Russell het gat naar de top meevallen. "Zes tienden tot pole is een kleinere kloof dan normaal voor ons op zaterdag, en we hebben hier enkele updates gebracht die werken, dus ik ben opgewonden om te zien wat er morgen gebeurt."

Russell wil de aanval inzetten op de voorsten, maar dan moeten alle puzzelstukjes goed vallen. "Het zal een race zijn met een hoge bandendegradatie en veel verschillende strategische opties in het spel, en ik denk dat de race zal worden gewonnen en verloren in de keuzes die we maken - we zullen dynamisch moeten zijn in hoe we reageren. Ferrari zag er vrijdag sterk uit en ik denk dat we er redelijk uitzagen voor hen en Red Bull op de lange runs, dus ik kijk ernaar uit om te zien wat we kunnen doen vanaf de tweede rij", sloot de Mercedes-coureur strijdvaardig af.