Leclerc feliciteert polesitter Sainz: "Carlos deed het geweldig vandaag"

Charles Leclerc zal de race in Austin morgen vanuit het middenveld gaan starten. De Monegask noteerde zojuist de tweede tijd in de kwalificatie maar hij moet een gridstraf van tien plaatsen incasseren vanwege een motorwissel. Leclerc was na afloop vooral heel erg trots op zijn teamgenoot Carlos Sainz.

Leclerc werd voorafgaand de kwalificatie gezien als de grote favoriet. De Monegaskische Ferrari-coureur leek samen met Max Verstappen de dienst te gaan uitmaken maar alles liep eventjes anders dan verwacht. Sainz vloog en greep een vrij onverwachtste pole position op het Circuit of the Americas. Leclerc leek zich niet druk te maken.

Na afloop gaf hij tevens toe dat hij wat problemen had met de weersomstandigheden. De Ferrari-coureur condoleerde Red Bull met het verlies van Dieter Mateschitz en sprak zich daarna uit bij interviewster van dienst Danica Patrick: "Het was echt heel erg moeilijk met de wind. De auto veranderde elke ronde weer en ik deed over het algemeen gewoon mijn best. De laatste ronde was niet bepaald de beste. Carlos deed het geweldig vandaag. Hij verdient het echt om op pole te staan."