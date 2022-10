Polesitter Sainz neemt underdogpositie in: "Ik ga niet liegen"

Carlos Sainz heeft zijn tweede pole position van het seizoen gepakt. De Spaanse Ferrari-coureur reed vrijwel onzichtbaar rond in Austin maar hij was zeker wel aanwezig. De Spaanse coureur perste er een fenomenaal rondje uit en veroverde de pole op het Circuit of the Americas.

Tijdens de derde kwalificatiesessie waren alle ogen gericht op Charles Leclerc en Max Verstappen. Het leek erop dat deze twee zouden gaan vechten voor de pole. Maar waar twee honden vechten om een been, gaat het derde ermee heen. Sainz pakte de pole en was na afloop zeer tevreden. Hij wil zichzelf echter niet zien als de grote favoriet voor de race.

Avontuur

Na afloop van de sessie viel Sainz in de armen van teamgenoot Charles Leclerc. De Spanjaard was blij en meldde zich al glimlachend bij interviewster van dienst Danica Patrick: "Het was leuk! Dit was heel erg leuk. Het was enorm moeilijk met al die wind. Het was zo lastig dat elke bocht een avontuur is met deze auto's. Je weet niet hoeveel grip je wel of niet hebt. De pole liet op zich wachten na al die sessies in de regen."

Underdog

Voor de race van morgen verwacht Sainz geen wonderen. De Spanjaard wijst naar Max Verstappen en kruipt direct in de rol van de underdog: "Ik ga niet liegen. Morgen is Red Bull de favoriet want ze hebben nog steeds de betere racepace. Max en Red Bull hebben een geweldige racewagen maar we gaan morgen alles proberen om te winnen. Het zou fantastisch zijn om op die manier de laatste vier races te beginnen."