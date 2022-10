'Nieuwe F1-wagens zorgen voor problemen in de regen'

Twee Formule 1-coureurs zeggen dat het nieuwe aerodynamische tijdperk met 'ground effect' een onverwacht probleem heeft veroorzaakt. De nieuwe regels waren bedoeld om de F1-wagens dichter achter elkaar te laten racen waardoor de auto's makkelijker in kunnen halen, maar een onbedoeld neveneffect werd onlangs heel duidelijk op Suzuka.

Ferrari-coureur Charles Leclerc zegt hierover tegen RTBF: "We moeten een oplossing vinden. Door puur regen kunnen we prima rijden. Als je alleen rijdt dan is er in feite geen probleem."

"Maar de zorgen en problemen komen van de kenmerken van de nieuwe auto's. De vloeren zijn erg krachtig geworden. Plots wordt al het water de lucht in gegooid en is er absoluut geen zicht als er iemand voor je rijdt. Soms kunnen we de witte lijn aan de zijkant van de auto niet eens zien als die een meter van je vandaan is. Je kan hem niet zien dus je rijdt op gevoel en geluk."

George Russell van Mercedes geeft toe dat het zichtprobleem in Japan enorm groot was, maar hij is er niet 100 procent zeker van dat het alleen door het grondeffect komt. "Moeilijk te zeggen. Of misschien komt het door bepaalde soorten asfalt, omdat er soms veel meer spray is dan op andere plaatsen", zei de 24-jarige coureur.

"Natuurlijk is het moeilijk om dingen op dit niveau te veranderen, maar we moeten een oplossing vinden."

Wel rijden in de regen

Een idee is dat, wanneer de FIA ​​besluit dat het te gevaarlijk is om te gaan racen, er een periode komt waarbij coureurs veilig kunnen rondrijden om het water te verspreiden.

"Ik was behoorlijk verrast hoe snel het stilstaande water verdween toen we aan het racen waren. Dus misschien is dit iets om over na te denken. We proberen sneller van het water af te komen door wat rondjes in de F1-auto's te rijden", zei Russell.