Ook Zhou ontvangt gridstraf na ICE-wissel

Ook dit weekend in Austin wordt het waarschijnlijk weer een puzzel om de startgrid op te stellen. Meerdere coureurs ontvangen dit weekend namelijk een gridstraf voor het wisselen van motorcomponenten. Naast Sergio Perez ontving er gisteren nog een coureur een gridstraf.

Naast Perez ontving namelijk ook Guanyu Zhou een gridstraf. De Chinese Alfa Romeo-coureur wisselt van ICE en aangezien het zijn vijfde van het seizoen is ontvangt hij een gridstraf. Zhou moet zondag vijf plaatsen naar achteren op de grid en de kans is dus aanwezig dat hij de race vanuit het achterveld moet starten. De kans is aanwezig dat er dit weekend nog meer coureurs een gridstraf ontvangen.