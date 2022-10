Bottas fel over budgetcap-rel: "Moet een straf komen die echt pijn doet"

De rel omtrent het overschrijden van de budgetcap door Red Bull Racing in 2021 houdt de Formule 1-wereld flink bezig. Veel prominenten uit de sport vinden dat de FIA moet ingrijpen. Ook Valtteri Bottas wil een forse straf zien, de Fin is van mening dat een straf wel echt pijn moet doen.

In Austin gaat het dit weekend veelvuldig over de budgetcap-rel. Bij Red Bull is men ervan overtuigd dat ze de budgetcap niet hebben overschreden in 2021. De Oostenrijkse renstal zou nog in overleg zijn met de FIA over de veelbesproken zaak. De concurrentie roept de FIA echter op om stevig in te grijpen en Red Bull een forse straf te geven.

Ook Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas is van mening dat de FIA stevig moet ingrijpen bij deze zaak. De Finse coureur is nogal duidelijk in gesprek met de internationale media: "Ik vind dat regels regels zijn. Als je deze regels niet opvolgt, dan moet er een straf komen die echt pijn doet. Je wil niet dat het aantrekkelijk gaat worden voor een team om in een seizoen risico's te nemen met de cap. Persoonlijk hoop ik dat men met een strenge en hard straf komt. Dit mag niet gebeuren. Regels zijn regels."