Haas vindt nieuwe titelsponsor in MoneyGram

Het team van Haas heeft weer een hoofdsponsor gevonden. De Amerikaanse renstal heeft in MoneyGram een nieuwe titelsponsor gevonden voor de aankomende jaren. Haas zat zonder hoofdsponsor nadat men begin dit jaar de contracten verscheurden met het Russische bedrijf Uralkali, dit kwam door de oorlog in Oekraïne.

Het hing al eventjes in de lucht dat Haas vandaag een nieuwe hoofdsponsor zou presenteren. De renstal kondigde een persconferentie aan voor later vanmiddag. MoneyGram is een bedrijf dat zich richt op digitale P2P betalingen, de deal gaat vanaf 2023 in. Het bedrijf wordt de titelsponsor van Haas, het team heet vanaf volgend jaar dan ook MoneyGram Haas F1 Team. Haas heeft hierdoor weer een hoofdsponsor gevonden.

Here's more on the news that @MoneyGram will become our title sponsor from the start of next season ⤵️#HaasF1 #MoneyGramDrivesYou https://t.co/abHeURaK2n