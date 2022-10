Gasly kiest voor speciale Texaanse helm in Austin

Aankomend weekend staat de Amerikaanse Grand Prix in Austin op het programma. Veel coureurs kijken reikhalzend uit naar de race in de staat Texas. Voor veel van hen is het dan ook het ideale moment om een eenmalig helmdesign te introduceren. Ook Pierre Gasly doet daar dit weekend aan mee.

De Franse AlphaTauri-coureur kiest aankomend weekend voor een helm in de sferen van de staat Texas. Gasly rijdt in Austin namelijk met een helm in een rodeo-thema. De helm is voorzien van een soort goudbruine kleur en ook de ster van de Lone Star State, de bijnaam van Texas, is aanwezig. Het is een speciale helm voor Gasly aangezien hij aankomend weekend voor het laatst in de Red Bull-kleuren rijdt in Amerika. Vanaf volgend jaar is hij immers Alpine-coureur.