Aston Martin gelooft dat geduld Drugovich een F1-zitje oplevert

Nyck de Vries is het ultieme voorbeeld dat geduld wordt beloond. De Nederlander kon na zijn successen in de Formule 2, Formule E en overtuigend werk voor Mercedes en Williams eindelijk een krabbel zetten onder een F1-contract als Grand Prix-coureur. Recent F2-kampioen Felipe Drugovich moet net als De Vries rustig afwachten op een mogelijkheid. Zijn nieuwe werkgever Aston Martin gelooft dat dit de sleutel is om in de F1 te geraken.



''Een ding dat je altijd hebt als je naar coureurs kijkt, is dat heel vaak als ze de F2 niet winnen in het eerste jaar of de F3 in het eerste jaar, ze snel in een la worden gestopt, wat ik vooral in het geval van Nyck geen eerlijk oordeel vindt'', aldus Aston Martin-teambaas Mike Krack.



Hij ziet overeenkomsten met Drugovichs situatie. ''We hebben naar Felipe gekeken. We waren behoorlijk onder de indruk van de volwassenheid van zijn racen. Hij was niet heethoofdig in vele, vele races, nam het mee naar huis en was een van de weinigen die niet was aangesloten bij een juniorprogramma.''

''Ze gingen hun eigen weg en dit is best indrukwekkend. En ja, om zelfs maar te kiezen, misschien niet een van de bekendste teams [MP Motorsport] in zijn derde jaar, denk ik, dat getuigt van het soort zelfvertrouwen dat ze hadden. En ze trokken het succes over de streep en dat was voor ons heel indrukwekkend'', aldus Krack over zijn verworven reservecoureur bij het Engelse team.

"Dus ik denk dat Felipe en zijn omgeving zeer professioneel zijn, ze snappen heel goed hoe het wereldje werkt en ze zullen het nodige geduld hebben om Felipe in de F1 te laten komen."