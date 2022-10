Video: Ocon bezorgt Gouden Bal

Gisteravond werd de prestigieuze Gouden Bal weer uitgereikt. Deze prijs wordt elkaar vergeven aan de beste voetballer van het seizoen. De awardshow had gisteravond ook een nogal groot Formule 1-tintje. Alpine-coureur Esteban Ocon speelde namelijk een opvallende rol voorafgaand de ceremonie van de awardshow.

Ocon mocht namelijk de Gouden Bal bezorgen bij het desbetreffende theater. De Franse coureur mocht dit doen in zijn Formule 1-wagen. Hij trok een aantal burnouts alvorens hij de Gouden Bal van zijn auto plukte. Hij was niet de enige Formule 1-aanwezige. Ook aankomend Alpine-coureur Pierre Gasly en Alpine-kopstuk Laurent Rossi waren aanwezig.

WHAT A NOISE! 🏎💨



It’s just... Esteban Ocon bringing the Trophy! @alpinecars@AlpineRacing#ballondor pic.twitter.com/lldfIkAkN5