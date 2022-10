Video: Perez schittert in commercial van sponsor

Red Bull Racing-coureur Sergio Perez is bezig met één van de beste seizoenen uit zijn Formule 1-loopbaan. De Mexicaan is dan ook razend populair in zijn eigen land en ook in de rest van de wereld groeit zijn populariteit. Hij verschijnt dan ook steeds vaker in bijvoorbeeld reclamespotjes.

Perez mag weer een nieuwe acteerklus bijschrijven op zijn CV. De Mexicaan laat dit keer zijn gezicht zien in een korte commercial van één van de sponsors van zijn team. In de commercial zit Perez met zijn team in een restaurant en moet hij de rekening betalen met de app van zijn sponsor.