Sainz zet vraagtekens bij snelle updates Red Bull

Carlos Sainz heeft zijn vraagtekens bij de snelle updates die Red Bull dit jaar wist te introduceren, te midden van de discussie rondom de budgetplafonds. Sainz heeft de ontwikkelingssnelheid van Red Bull in het kampioenschap van dit jaar in twijfel getrokken en zei dat het meer was dan Ferrari had verwacht.

Red Bull Racing bevindt zich midden in een budgetplafondschandaal, waarbij het Oostenrijkse team zich volgens de FIA ​​in 2021 schuldig heeft gemaakt aan een kleine overschrijding van de uitgaven. Dat betekent dat het team minder dan vijf procent van de limiet van vorig jaar heeft uitgegeven, maar dat kan oplopen tot 7,5 miljoen euro.

De FIA ​​heeft het exacte aantal niet bekendgemaakt, maar rivaliserende teams zijn een klopjacht begonnen aangezien Red Bull niet alleen de wereldtitel van vorig jaar won met Max Verstappen, maar ook dit seizoen. Daarbij ligt het team ook op koers om het constructeurskampioenschap te winnen, dat de eerste dubbele titel van het team sinds 2013 zou zijn.

Invloed op 2022

Sainz vraagt zich af welke impact de overbesteding van vorig jaar door Red Bull op het kampioenschap van dit jaar heeft gehad. Op de vraag of het de uitgaven van Red Bull of de fouten van Ferrari waren die het kampioenschap van dit jaar bepaalden, zei hij volgens de krant Express: "Als ik het wist, had ik de oplossing al."

"Ik denk dat het tijdens een Formule 1-seizoen normaal gesproken een combinatie van beide is, maar normaal gesproken gaat Red Bull sneller vooruit en proberen wij natuurlijk de ontwikkeling bij te houden."

"Ze hebben de auto erg ontwikkeld, meer dan we hadden verwacht dat je zou kunnen doen in een situatie met een budgetplafond. Ze hebben zich gewoon ongelooflijk snel ontwikkeld. We proberen bij te blijven, maar soms is het moeilijk."