Russell trots op de Vries: "Hij was de enige die de F1 niet haalde"

Nyck de Vries rijdt aankomend seizoen in de Formule 1 voor het team van AlphaTauri. De Nederlander rijdt in 2023 dus zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1. Veel coureurs feliciteren de Vries en ook Mercedes-coureur George Russell is van mening dat de Nederlander dit verdient.

De Vries zat al jaren dicht tegen de Formule 1 aan. Hij fungeert dit seizoen als reservecoureur van het team van Mercedes en hij kwam tevens uit in de Formule E. In Monza mocht hij onverwachts debuteren in de Formule 1 bij het team van Williams, hij verving daar de zieke Alexander Albon. De Vries reed dit seizoen tevens meerdere vrije trainingen voor Mercedes, Williams en Aston Martin.

Russell kent de Vries al zeer lang en is dan ook trots op de Nederlandse coureur. De Britse Mercedes-coureur was in Japan dan ook complimenteus. Russell wordt geciteerd door Motorsport.com: "Van de boys uit de karting was Nyck de enige de Formule 1 niet haalde maar dat wel verdiende. Er streden in 2011 en 2012 vijf jongens tegen elkaar in de karts. Dat waren Alex Albon, Max Verstappen, Charles Leclerc en Nyck. Hij was de enige die de Formule 1 niet haalde. Ik ben dan ook blij dat hij nu ook hier is."