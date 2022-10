Hill deelt woede van Gasly over tractorincident

De Japanse Grand Prix van afgelopen weekend kende meerdere opvallende momenten. Bijna een week na de race gaat het nog steeds veelvuldig over het incident waarbij Pierre Gasly een tractor tegenkwam op de baan. De coureurs waren woedend en ze ontvangen veel steun. Ook Damon Hill begrijpt de woede.

De Japanse Grand Prix werd verreden onder kletsnatte omstandigheden en het zicht van de coureurs was door de grote hoeveelheid spray dan ook slecht. Gasly kon nog net op tijd een bergingsvoertuig ontwijken dat bezig was met het bergen van de wagen van de gecrashte Carlos Sainz. Gasly was woest en na aandringen van de coureurs stelde de FIA een onderzoek in.

Ook enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill kan de woede van de coureurs zeer goed begrijpen. De Brit deelt de kritiek en hij is duidelijk bij zijn werkgever Sky Sports: "Pierre Gasly passeerde een voertuig op de baan. Dit is echt een nachtmerrie. Stel je voor dat een auto iets raakt, er liepen ook nog eens marshalls op de baan. Vanuit het veiligheidsoogpunt was dit een enorme shock voor Gasly. Maar ze gaan ernaar kijken. De coureurs zijn boos, en terecht."