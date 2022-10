GPDA-voorzitter steunt informatieronden-plan: "FIA kan dan betere beslissingen nemen"

De Japanse Grand Prix lag afgelopen weekend door hevige regenval geruime tijd stil. Een week eerder in Singapore werd de start tevens uitgesteld door regen. De twee incidenten zorgen voor de nodige vraagtekens bij de volgers en de coureurs. De coureurs hebben nu wel oren naar een idee van Lewis Hamilton.

Hamilton stelde in Japan namelijk een opvallend idee voor om te kunnen bepalen of de baan begaanbaar is. Hamilton opperde in Japan een plan waarbij de coureurs de baan op zouden kunnen gaan om te kunnen kijken of racen mogelijk is. Het plan van de Britse Mercedes-coureur is vergelijkbaar met wat de FIA nu doet in de desbetreffende situatie. Men stuurt dan immers de Medical Car of de Safety Car de baan op.

Informatierondjes

GPDA-voorzitter Alexander Wurz is in ieder geval een voorstander van het plan van Hamilton. Volgens Autosport zijn ook de coureurs voorstander. Men citeert Wurz: "De wedstrijdleiding zou de kans moeten krijgen om de coureurs informatieronden te laten rijden. Als de teams het daarmee eens zijn, dan worden de coureurs de pits uitgestuurd om een rondje te rijden. Vergelijk het met een rondje naar de grid voorafgaand de race."

Betere beslissingen

Wurz is van mening dat de coureurs tijdens deze informatierondjes allemaal een mening kunnen vormen wat veel bruikbare informatie oplevert voor de wedstrijdleiding: "Tijdens deze rondjes zouden coureurs allemaal een beeld kunnen vormen van de omstandigheden. Je hebt dan twintig meningen van evenveel coureurs die hun leven op het spel zetten. De FIA kan dan een veel betere beslissing nemen. De marshalls kunnen dan ook aangeven hoe zijn de omstandigheden vinden."