Newey dankt Verstappen na wereldtitel: "Hij verdient al het succes dat hij dit jaar heeft gehad"

Het team van Red Bull Racing is dit seizoen ijzersterk bezig. Max Verstappen beloonde het harde werk van zijn team afgelopen weekend met de wereldtitel. De Nederlandse coureur reed een zeer sterke Japanse Grand Prix en werd kampioen in stijl. Bij Red Bull is iedereen zeer tevreden met hem.

De Red Bull RB18 is dit seizoen uiterst succesvol, Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Perez schreven zeer veel races op hun naam. Het meesterbrein achter de RB18 is wederom topontwerper Adrian Newey. De Brit is echter bescheiden en hij wil niet alle complimenten zomaar aannemen. Hij wijst zelf vooral naar de rest van het team.

Newey is vooral Verstappen heel erg dankbaar. De Britse ontwerper is zelfs van mening dat Verstappen bezig is met een reusachtig seizoen. In gesprek met de internationale media spreekt de trotse Newey zich uit: "Max is dit jaar echt super geweest. Goed, in Singapore heeft hij in het verkeer een foutje gemaakt. Verder was hij echter foutloos. Hij heeft volwassen gereden en had altijd de snelheid die nodig was. Hij verdient dan ook al het succes dat hij dit seizoen heeft gehad."