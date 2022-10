Marko blij met ommekeer Verstappen: "Goddank hebben we dat sneller gedaan!"

Max Verstappen maakte dit seizoen een ijzersterke indruk in de Formule 1. De Nederlander stelde de wereldtitel afgelopen weekend in Japan veilig en kan dus in theorie achterover leunen. Aan het begin van het seizoen leek de wereldtitel nog ver weg voor Verstappen maar Helmut Marko is blij dat er snel een ommekeer volgde.

Verstappen kende een zeer teleurstellende start van het seizoen. In de eerste drie races viel de Nederlandse Red Bull Racing-coureur twee keer uit met betrouwbaarheidsproblemen. Verstappen baalde als een stekker en gaf aan dat het nog wel eventjes zou gaan duren voordat hij wereldkampioen zou gaan worden. Red Bull draaide de zaakjes echter razendsnel om en Verstappen liet zien tot wat hij in staat is.

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko was blij met het snelle herstel van het team. De Oostenrijkse adviseur toonde zich in Suzuka tevreden tegenover Servus TV: "Max zei aan het begin van het seizoen dat we 33 of 36 races nodig hadden om de concurrent in te halen. Goddank hebben we het sneller gedaan! Het was ook belangrijk dat we een betere betrouwbaarheid hadden dan Ferrari, maar we hadden ook een goede performance van Max nodig. Ik zal zijn inhaalactie tegen Charles Leclerc bij de start in Suzuka nooit vergeten. Dat was buitengewoon."