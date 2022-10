Massa schat Verstappen hoog in: "Hoort makkelijk bij beste vijf coureurs ooit"

Max Verstappen kroonde zich afgelopen weekend voor de tweede keer in zijn loopbaan tot wereldkampioen Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur schreef de Japanse Grand Prix op zijn naam en besliste het kampioenschap vroegtijdig. Felipe Massa is van mening dat Verstappen nu bij de beste allertijden hoort.

Verstappen moest vorig seizoen nog stevig duelleren met Lewis Hamilton om de wereldtitel te pakken. Dit seizoen is alles anders en was Verstappen veelvuldig een echte klasse apart. De Nederlander verdedigde zijn wereldtitel met succes en kwam in Japan wederom met een grote voorsprong over de finishlijn. Verstappen mocht juichen en ontving vervolgens veel complimenten.

Senna, Schumacher, Fangio, Hamilton

Ook oud-coureur Felipe Massa is complimenteus over Verstappen. De Braziliaan denkt dat Verstappen zich heeft genesteld tussen de beste allertijden. In gesprek met het Britse Channel 4 doet Massa zijn uitspraken: "Ik zou zeggen dat Verstappen nu makkelijk bij de vijf beste coureurs ooit hoort. Maar het is de vraag of hij de nummer één kan worden. Hij heeft talent dat vergelijkbaar is met Senna, Fangio, Schumacher en Hamilton."

Contractverlenging

Verstappen heeft nog genoeg tijd om de records van de andere legendes te verbreken. De Nederlander heeft nog een contract bij Red Bull tot en met 2028. Massa denkt dat Verstappen nog wel eventjes doorgaat: "Hij houdt ervan om in de auto te zitten, hij is dol op racen. Ik zie hem niet stoppen op zijn 31ste, 32ste. Ik denk dat hij doorgaat. Het hangt ook af van hoe de dingen gaan. Het hangt van de auto af en hoe groot zijn kans op de titel is. Dat weegt mee in zijn beslissing."