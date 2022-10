Russell steunt gestrafte Gasly: "Geen regel die zegt hoe hard je moet gaan"

Pierre Gasly speelde afgelopen weekend een hoofdrol in de chaotische openingsfase van de Japanse Grand Prix. De Fransman kon ternauwernood een bergingsvoertuig ontwijken tijdens de code rood. Door de spray zag Gasly de tractor niet en schrok hij zich wild. Hij werd bestraft door de wedstrijdleiding maar zijn collega's nemen het voor hem op.

Gasly reed tijdens de rode vlag-situatie namelijk veel te hard over het circuit in Suzuka. Volgens de stewards reed Gasly ruim boven de 200 kilometer per uur en tikte hij op een gegeven moment zelf de 251 kilometer per uur aan. De stewards waren niet mild en gaven de Franse AlphaTauri-coureur een tijdstraf van 20 seconden. Na afloop ging het echter vooral over het tractor-incident.

Delta

Veel coureurs zijn het ook niet eens met de straf voor Gasly. Mercedes-coureur én GPDA-voorzitter George Russell vergelijkt de situatie in gesprek met Motorsport.com met een Virtual Safety Car-fase: "Er is geen regel die zegt hoe hard je moet gaan. Je moet de delta respecteren maar als je er 10 seconden boven zit heb je het recht om dat weer terug te brengen naar nul. Dit is wat coureurs doen, de enige manier om je banden warm te houden is dan ook inhouden, de delta positief krijgen en wat sneller gaan."

Niet hoog

Gasly ging volgens de stewards dus echter veel te snel. De Fransman bereikte dus de veelbesproken topsnelheid van 250 kilometer per uur. Aangezien er tijdens een code rood dan bijvoorbeeld voertuigen of personen op de baan kunnen staan kan dit in theorie voor gevaarlijke situaties zorgen. Volgens Russell ligt de zaak echter iets anders: "Er wordt gezegd dat hij 250 kilometer per uur reed. Ik denk dat de meeste mensen vergeten dat deze wagens 330 kilometer per uur kunnen rijden. In onze wereld is 250 niet zo hoog."