Marko grapt over komst De Vries: "Onze marketingmensen zijn er minder blij mee"

Nyck De Vries rijdt vanaf aankomend seizoen voor het team van AlphaTauri. Het nieuws hing al eventjes in de lucht maar afgelopen weekend werd het eindelijk bevestigd. De transfer van De Vries zorgt er dus ook voor dat er aankomend jaar twee Nederlanders op de grid staan. Helmut Marko ziet de humor er wel van in.

De Vries debuteerde in Monza in de Formule 1 als invaller bij Williams. De Vries maakte daar zeer veel indruk en zijn kansen op een stoeltje groeiden. Al snel werd duidelijk dat men bij AlphaTauri verregaande interesse had in de diensten van de Nederlandse coureur. Bij het Italiaanse team wordt hij de opvolger van Pierre Gasly, de Fransman vertrekt op zijn beurt naar Alpine.

Red Bull-adviseur Helmut Marko is in zijn nopjes met de komst van De Vries. De Oostenrijker ziet tevens dat zijn teams nu het middelpunt van de Nederlandse aandacht gaan vormen, Max Verstappen rijdt immers voor Red Bull. Bij de Telegraaf spreekt Marko zich grappend uit: "Voor jullie als Nederlandse pers is het leuk maar onze marketingmensen zijn er minder blij mee. De Nederlandse markt wordt nu twee keer aangeboord door Red Bull."