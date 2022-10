Mercedes maakt zich geen zorgen over meenemen kennis door De Vries

Afgelopen weekend werd bekend dat Nyck De Vries vanaf aankomend seizoen uitkomt voor het team van AlphaTauri. De Nederlander is momenteel nog de reservecoureur van Mercedes en debuteerde in Monza als invaller bij het team van Williams. Bij Mercedes maakt men zich geen zorgen over het feit dat De Vries vertrekt naar een team van concurrent Red Bull.

De geruchten over de transfer van De Vries naar AlphaTauri gingen al geruime tijd rond. De Nederlandse coureur stond ook nog in de interesse van Alpine en Williams. De overstap naar AlphaTauri kwam voor weinigen als een verrassing. Wel is het opvallend dat Mercedes-coureur De Vries vertrekt naar het zusterteam van Red Bull Racing.

Bij Mercedes is met blij voor De Vries. Men maakt zich ook geen zorgen over het mogelijk meenemen van informatie of kennis door De Vries. Technisch directeur Mike Elliot wordt geciteerd door Motorsport.com: "De Formule 1 verandert zo snel. Je leert ook zo snel. Wat hij een jaar geleden deed helpt hem nu waarschijnlijk niet echt meer. Wat hij misschien meeneemt van ons is de manier waarop we samenwerken. Denk dan aan onze processen en aan onze systemen."