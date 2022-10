Video: De fotofinish van Vettel en Alonso

De herstart van de Japanse Grand Prix werd gisteren geruime tijd uitgesteld. Toen de race na bijna twee uur weer van start ging werden de fans getrakteerd op een zeer spectaculair racespektakel. Er vonden meerdere gevechten plaats en de tv-kijker kreeg lang niet alles te zien.

Sebastian Vettel en Fernando Alonso vochten in de slotfase van de Grand Prix op het circuit van Suzuka een zeer hoogstaand duel uit. De twee ervaren rotten vochten een stevig maar fair duel uit voor de zesde plaats. Het duel werd zelfs zo close dat ze zij aan zij over de finishlijn kwam. Vettel werd na de fotofinish als zesde geklasseerd.

DONT FORGET WHAT THE F1/FOM HAVE HIDDEN FROM OUR EYES pic.twitter.com/FbMDAC1c8N