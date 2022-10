FIA kondigt onderzoek aan naar tractor-incident Gasly

De Japanse Grand Prix was gisteren een bizar spektakelstuk. De race werd na een aantal rondjes stilgelegd vanwege hevige regenval en een aantal incidenten. Pierre Gasly speelde een hoofdrol bij de incidentrijke openingsfase. Hij raakte een reclamebord en kwam daarna onder de rode vlag een tractor tegen. De FIA gaat onderzoek doen.

Gasly was witheet van woede toen hij de tractor zag. De Franse AlphaTauri-coureur zag de tractor nog net op tijd en de gedachten gingen direct uit naar het fatale ongeval van Jules Bianchi in 2014. Gasly werd na de race fors bestraft en ontving een tijdstraf van 20 seconden. Hij had namelijk te hard gereden terwijl er een code rood was.

Gasly kreeg na afloop veel bijval van zijn collega's. De coureurs waren het er unaniem over eens dat de tractor op een zeer gevaarlijke plek reed. De FIA ging overstag en kwam na geruime tijd met een statement. De FIA geeft aan dat het normaal is dat onder andere tractors de baan op komen tijdens een code rood of een Safety Car. Toch laat de autosportfederatie weten dat ze een onderzoek gaan instellen naar het inzetten van opruimvoertuigen in Japan.