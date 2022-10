Bittere pil voor Leclerc na tijdstraf: "Wereldtitel van Max was een kwestie van tijd"

Charles Leclerc was de grote pechvogel in Japan. De Monegaskische Ferrari-coureur kon Max Verstappen van zijn wereldtitel houden maar dit ging fout in de laatste ronde van de race. Leclerc schoot rechtdoor en verdedigde zijn positie op foutieve wijze tegenover Sergio Perez. Hij kreeg een tijdstraf.

Door de tijdstraf van vijf seconden verloor Leclerc zijn tweede positie aan Perez. Hierdoor was Verstappen dan toch wereldkampioen, het zorgde voor een klein feestje bij Red Bull onder het podium. Leclerc stond erbij en keek ernaar. De Monegask was overduidelijk zeer teleurgesteld. Toch toonde hij zich sportief.

Na het feestje van Red Bull mocht Leclerc zich uiteindelijk toch eventjes melden bij interviewer van dienst Johnny Herbert. Leclerc sprak daar zijn felicitaties richting Verstappen uit en was eerlijk: "De wereldtitel van Max was slechts een kwestie van tijd. We verwachtte al dat hij de titel zou gaan winnen. Maar we hadden de laatste paar races wel nodig om een beter team te worden. We hopen dat we er dan voor kunnen gaan zorgen dat we volgende jaar een betere strijd kunnen gaan leveren."