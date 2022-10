Sainz verklaart uitvalbeurt: "Ik probeerde uit de slipstream te komen om iets te zien"

Carlos Sainz was vandaag de eerste uitvaller in de verregende Japanse Grand Prix. De Spaanse Ferrari-coureur startte de race vanaf de derde plaats maar kon al na één rondje gaan douchen. Hij kreeg last van aquaplaning en crashte keihard van de baan. De race werd even later stilgelegd door de wedstrijdleiding.

Sainz toonde zich na afloop van de kwalificatie nog zeer strijdbaar. De Spanjaard kon zijn aanvalsplannen echter al snel opbergen na zijn vrij forse crash. Sainz klapte vol van de baan en de schade aan zijn Ferrari was groot. Hij had het geluk dat zijn collega's hem konden ontwijken. Pierre Gasly pikte wel een reclamebord op dat bij de crash op de baan was beland.

Aquaplaning

Na afloop van zijn enorm korte race verscheen de teleurgestelde Spanjaard voor de camera's van de internationale media. In gesprek met het Britse Sky Sports sprak hij zich uit: "Ik probeerde uit de slipstream van Sergio Perez te komen om iets te kunnen zien. Maar zodra ik dat deed was er meer water en kreeg ik last van aquaplaning. Daardoor raakte ik in een spin en had ik alle geluk van de wereld omdat niemand je kan zien."

Zicht

Vrijwel alle coureurs begonnen de race op de inters. Maar Sainz denkt na afloop dat dit alles behalve de juiste keuze was, hij laat zich er na afloop dan ook redelijk duidelijk over uit voor de camera's: "Wanneer je kiest voor een rollende start met de extreme wets, dan gaat iedereen direct roepen dat de Formule 1 niet gaat racen zodra er regen valt. Maar als je de situatie hier ziet, dan zag je dat er amper zicht was vanuit de auto's."