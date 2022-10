"Woede bij Gasly om aanwezigheid tractor op het circuit"

De Japanse Grand Prix werd vanochtend al na een paar rondjes stilgelegd door de wedstrijdleiding. De openingsronde zat vol met actie. Carlos Sainz crashte, Alexander Albon viel uit en meerdere andere coureurs spinde. Ook Pierre Gasly had het lastig en was tijdens de code rood woedend.

Gasly startte vanuit de pitlane en reed schade in de eerste ronde. De Fransman zag vrijwel niets door de spray. Hij reed daardoor tegen een reclamebord aan dat door de crash van Sainz op de baan was beland. Het had erger kunnen aflopen aangezien er ook een tractor op het midden van de baan reed. Gasly zag de tractor en was woedend, de gedachten gaan direct terug naar het dodelijke ongeval van Jules Bianchi.

📻 Gasly: "What is this? What is this tractor on track?! I passed next to it. This unacceptable. Remember what has happened. Can't believe this."