Alpine hoopt op hernieuwde vriendschap tussen Ocon en Gasly

Alpine-teambaas Otmar Szafnauer hoopt dat Esteban Ocon en zijn toekomstige teamgenoot Pierre Gasly hun vriendschap nieuw leven zullen inblazen wanneer ze volgend seizoen hun krachten bundelen om de grote F1-ambities van het Franse team te omarmen.

Ocon en Gasly groeiden allebei op in Normandië en werden jeugdvrienden in de competitieve gelederen van karting, terwijl ze hun melktanden wisselden. Maar verschillen uit het verleden, op en buiten het circuit, leidden ertoe dat er geen liefde verloren ging tussen de twee coureurs, hoewel hun relatie beter werd in de Formule 1.

Beide coureurs kregen te maken met bijzondere omstandigheden waardoor ze een Grand Prix-overwinning behaalden - in Monza 2020 voor Gasly en in Hongarije in 2021 voor Ocon. Ze zullen in 2023 de eerste volledige Franse line-up in de Formule 1 vormen sinds Alain Prost en René Arnoux in 1982 samen raceten bij Renault.

Kijkend naar de toekomst, heeft Szafnauer er vertrouwen in dat het toekomstige coureursduo van Alpine zal voldoen aan de grote verwachtingen van het team. Szafnauer zei na de kwalificatie: "We hebben een weloverwogen beslissing genomen en dat betekent dat we vooraf met het hele team moesten praten, inclusief Esteban, om er zeker van te zijn dat als we een beslissing nemen, het een teamsport is en we moeten kunnen samenwerken en optimaliseren."

“Esteban ondersteunde onze visie, Pierre ook. Het zijn professionals en ze hebben er geen probleem mee om samen te werken. Hopelijk zal de vriendschap weer opleven; ze waren ooit vrienden, maar vanuit een professioneel perspectief zijn ze allebei erg blij om met elkaar samen te werken. Ze kennen elkaar al heel lang en hebben samen geracet. Ze zijn allebei ongeveer even veel ervaring, ze zijn allebei erg snel en ambitieus, dus ik denk dat ze goed samen zullen werken."