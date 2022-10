Ricciardo verwacht geen racezitje in 2023

Het begint er steeds meer op te lijken dat Daniel Ricciardo aankomend seizoen niet op de grid staat. De Australiër vertrekt na dit seizoen bij McLaren en heeft nog geen contract getekend voor aankomend jaar. Ricciardo is zich er van bewust en heeft nu zelfs toegegeven dat een sabbatical logisch is.

Ricciardo werd direct na zijn aangekondigd vertrek bij McLaren gelinkt aan meerdere teams. Zijn naam viel onder andere bij Haas, Williams en Alpine. Maar momenteel is het muisstil omtrent de toekomst van Ricciardo. De meest recente berichten over zijn 2023-mogelijkheden gingen over een reserverol bij het team van Mercedes. Een reserverol lijkt langzamerhand steeds logischer te worden.

Gasly

Vandaag kon Ricciardo weer een mogelijk stoeltje afstrepen, Pierre Gasly tekende namelijk voor 2023 bij Alpine. Na afloop van de kwalificatie in Suzuka sprak Ricciardo zich uit over zijn toekomst bij Motorsport.com: "Ik was mij bewust van het nieuws omtrent Gasly. Ik wist dat ze al eventjes in gesprek waren. Laten we zeggen dat ik er al op voorbereid was en dat het geen verrassing was. We probeerde eromheen te plannen en we keken naar wat het volgende was. Maar ik denk dat het nu de realiteit is dat ik in 2023 niet op de grid sta."