FIA stelt deltatijd in voor kwalificatie

Vandaag staat de kwalificatie op het programma in Suzuka. Voor veel coureurs zal dit weer even wennen zijn, gisteren waren de weersomstandigheden immers volledig anders vergeleken met vandaag. De wedstrijdleiding wil in ieder geval zo min mogelijk risico lopen op een chaotische kwalificatiesessie en komt met maatregelen.

De heren coureurs moeten zich vandaag namelijk aan een deltatijd houden tijdens hun inlaps en hun outlaps. De afstand tussen de Safety Car-lijnen moeten ze verplicht afleggen in een rondetijd van 1:56:00. Het is niet de eerste keer dat de wedstrijdleiding naar deze tool grijpt. Het is wel opvallend aangezien op vrijdag, toen deze brief naar de teams werd gestuurd, er maar weinig coureurs klaagden over hinder van concullega's.