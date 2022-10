Button adviseert Ricciardo: "Teken geen contract bij Mercedes"

Nu Daniel Ricciardo naar verluidt in vergevorderde gesprekken is om reservecoureur van Mercedes te worden, ziet Jenson Button niet hoe de Australiër hiervan zou profiteren.

Ricciardo beraamt momenteel zijn volgende stap in zijn carrière nadat McLaren bevestigde dat het zijn contract na 2022 heeft beëindigd, een jaar eerder dan het originele contract was getekend. De enige openingen die nu nog op de grid zijn, zijn Alpine, Haas en Williams, waarbij Ricciardo een Formule 1-sabbatical volgend seizoen niet uitsluit.

Maar zoals gemeld door de Franse omroep Canal+, zouden er gesprekken gaande zijn tussen Ricciardo en Mercedes om hem vanaf 2023 reservecoureur van het team te maken.

Vreemde situatie

Button, de wereldkampioen van 2009, gelooft niet dat een dergelijke stap gunstig zou zijn voor Ricciardo. De Brit zei tegen Sky Sports: "Als derde coureur voor iemand van zijn kaliber, is het een heel, heel vreemde situatie waarin hij zich bevindt. Ik weet niet wat hij ervoor terugkrijgt als derde coureur. Hij is geen jonge coureur, dus hij kan volgend jaar niet met die auto rijden in raceweekenden (vrije training), dat moet verplicht een jonge coureur zijn. Dus hij zou er niet echt iets uit halen in mijn ogen."

Er was gesuggereerd dat Ricciardo zichzelf zou kunnen positioneren om Lewis Hamilton te vervangen zodra hij met pensioen gaat en dus zijn Mercedes-stoel verlaat, maar met de onthulling van teambaas Toto Wolff dat Hamilton nog 5 jaar wil doorgaan met racen in de F1, sluit dat meteen de deur voor Ricciardo's kansen bij Mercedes.

"Ik denk dat hij waarschijnlijk zal denken 'nou, Lewis gaat misschien met pensioen en dan spring ik in zijn stoel', maar Lewis zegt dat hij er nog vijf jaar wil racen. Dan zou hij dus heel lang moeten wachten. Hij moet naar een team gaan waarbij hij een stoel kan bemachtigen voor 2024, anders is het game over omdat je na een jaar niet racen vergeten bent in de Formule 1."