Vettel sluit eenmalige F1-comeback speciaal voor Suzuka niet uit

Sebastian Vettel staat aan de vooravond van zijn laatste Japanse Grand Prix. De Duitse Aston Martin-coureur hangt na dit seizoen zijn helm aan de wilgen. De viervoudig wereldkampioen kondigde eerder dit jaar zijn pensioen aan en is bezig met zijn laatste maanden als F1-coureur. Toch zou hij voor Suzuka een uitzondering maken.

Vettel is nog altijd één van de meest populaire coureurs van het moment. De Duitse viervoudig wereldkampioen heeft zeer veel fans in Japan en beleefde zeer veel successen op het circuit van Suzuka. Hij won er in het verleden meerdere keren en in 2011 claimde hij er de wereldtitel. Het circuit heeft dan ook een zeer speciaal plekje in het hart van Vettel.

Comeback

Op de donderdag werkte Vettel zijn laatste persdag in Japan uit zijn loopbaan af. De goedlachse Duitser verscheen voor de internationale media en liet aan Motorsport.com weten dat hij een optreden in een andere klasse niet uitsluit: "Zeg nooit nooit. Ik ben dol op racen en op dit circuit voelde ik mij door de passie altijd goed. We gaan zien wat de toekomst brengt. Wellicht wordt een coureur een keer ziek. Ik hoop natuurlijk niet dat ze ziek worden! Ik zal eerlijk zeggen dat ik het niet erg vind om weer in een auto te stappen om hier te racen."

Serieus

Vettels opmerking over een eenmalige Formule 1-comeback in Japan klinkt als een grap, de Duitser meent het echter wel. Vettel is zeer serieus en geeft aan dat zijn opmerking een serieuze ondertoon heeft: "Ja hoor, als iemand een coureur voor slechts één race wil inschrijven. Ik weet alleen zeker dat de andere mannen niet blij zijn om eenmalig een stapje opzij te doen. Het is wel iets wat ik serieus overweeg."