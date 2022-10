'Mercedes in gesprek met Ricciardo over reserverol voor 2023'

Terwijl geruchten over de plannen van Daniel Ricciardo voor 2023 de ronde blijven doen, zegt de Australiër dat er geen probleem is voor volgend seizoen, hij is gewoon niet klaar om op dit moment een contract te ondertekenen.

Twee maanden geleden stond Ricciardo voor vragen over zijn toekomst bij McLaren en of hij bij het team zou blijven in 2023, het derde en laatste jaar van zijn contract. Nadat hij dat uiteindelijk met 'nee' heeft beantwoord, gaat alle geruchten nu over wat hij hierna gaat doen. Hij is in verband gebracht met Alpine en Haas, zelfs Williams is genoemd, hoewel de speculaties op dit moment zijn gericht op Mercedes.

Ricciardo ontmoet Wolff

Niet voor een racestoel, want het Duitse team heeft voor 2023 Lewis Hamilton en George Russell al bevestigd, maar een rol als reservecoureur. Volgens de Franse omroep Canal+ zijn Ricciardo en Mercedes in 'vergevorderde gesprekken' over een contract voor volgend seizoen. Ricciardo zou in Singapore een ontmoeting hebben gehad met Toto Wolff in het motorhome van Mercedes.

Maar of dat nu een contractonderhandeling was of gewoon om even hallo te zeggen, de achtvoudig Grand Prix-winnaar wil er niets over zeggen.

"Wilt u het oplossen? Ik zou niet zeggen dat er een probleem is. Ik neem gewoon de tijd om erachter te komen wat het beste voor mij is. Er is geen haast en ik voel geen druk om snel iets te ondertekenen. Ik wil juist de tijd nemen die ik nodig acht. Ik zal niet zomaar het eerste contract tekenen om weer op de grid te staan. Ik ga door met het seizoen en het zal duidelijk worden wat het beste voor mij is."