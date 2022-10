Perez verricht voorafgaand Mexicaanse Grand Prix demorun in thuisstad

Sergio Perez is bezig met een sterk seizoen in de Formule 1. De Mexicaan schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Singapore op zijn naam. Het was zijn tweed zege van het seizoen, hij won eerder immers ook al de Grand Prix van Monaco. Perez reist eind deze maand dan ook met een goed gevoel af naar Mexico.

In het weekend van 30 oktober staat namelijk de Mexicaanse Grand Prix op het programma. Perez wil vanzelfsprekend schitteren voor eigen publiek. Red Bull Racing maakte gisteren bekend dat Perez op 25 oktober in ieder geval al in actie zal komen voor zijn thuispubliek. De Mexicaan zal dan namelijk een demorun verzorgen in zijn hometown Guadalajara.